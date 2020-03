Wie schütze ich mich gegen den Corona-Virus?

Gegen den Corona-Virus schützt schon einfaches Hände-Waschen mit Wasser und Seife. Man sollte mehrmals am Tag 40 bis 60 Sekunden lang gründlich alle Stellen der Hände waschen. Beim Niesen oder Husten sollte man ein Taschentuch vor Nase und Mund halten. Oder man niest in den Ellenbogen. Mit den Händen sollte man nicht zu oft das Gesicht berühren, da meistens die Hände in Berührung mit Viren kommen.