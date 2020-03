Woher kommt der Corona-Virus?

Im Dezember 2019 sind in der chinesischen Stadt Wuhan Menschen an einer unbekannten Lungen-Entzündung erkrankt. Diese Krankheit wurde durch den neuartigen Corona-Virus ausgelöst. Die neue Krankheit wird auch Covid-19 genannt. Covid-19 breitete sich schnell auf der ganzen Welt aus.

In Europa erkrankten im Februar vor allem in Italien viele Menschen mit dem Virus. Auch in Österreich wurden Ende Februar die ersten Erkrankungen entdeckt. Seitdem ist vor allem das Bundesland Tirol ein großes Risiko-Gebiet in Europa.