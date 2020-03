Mehrere Menschen haben sich im Spital mit dem Corona-Virus angesteckt

Im Donauspital in Wien hat eine Patientin mehrere Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Dadurch sind im Spital nun 8 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. 28 Mitarbeiter vom Spital wurden nach Hause in Quarantäne geschickt. Auch Operationen mussten in andere Krankenhäuser verlegt werden.