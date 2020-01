Regierung von Österreich startet Projekt 1-2-3-Karte

Die neue Regierung von Österreich hat eine Arbeitsgruppe für das Projekt 1-2-3-Karte gegründet. Mit der 1-2-3-Karte soll man in Zukunft für alle öffentliche Verkehrsmittel nur einen Euro pro Tag bezahlen, solange man in nur einem Bundesland fährt. Fährt man in 2 Bundesländern herum, soll man nur 2 Euro für den Tag zahlen. Will man in ganz Österreich fahren, soll man nur 3 Euro bezahlen müssen.