Prinz Harry zieht sich von seinen königlichen Pflichten zurück

Prinz Harry, seine Frau Meghan und ihr kleiner Sohn Archie gehören zur britischen Königsfamilie. Am Dienstag haben Prinz Harry und seine Frau überraschend mitgeteilt, dass sie sich von ihren königlichen Pflichten zurückziehen wollen. Als Mitglied der königlichen Familie muss man oft fremde Länder bereisen und Veranstaltungen besuchen. Das ist für eine junge Familie sehr anstrengend.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/Archiv)

Prinz Harry und seine Frau wollen kein Geld mehr vom Königshaus bekommen, sondern selbst verdienen. Prinz Harry will außerdem nicht nur in Großbritannien leben, sondern zeitweise auch in Nordamerika.

Die Pläne von Prinz Harry überraschten viele. Auch seine Großmutter Queen Elizabeth die Zweite und sein Vater Prinz Charles wussten nichts von diesen Plänen. Die Zeitungen in Großbritannien kritisieren Prinz Harry und seine Ehefrau.