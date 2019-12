Österreich ist beim Bahn-Fahren in der EU top

Die Österreicher sind im Jahr 2018 wieder sehr viel mit der Bahn gefahren. Im Durchschnitt war jeder Österreicher 1.500 Kilometer mit der Bahn unterwegs. Das ist ein Spitzen-Wert in der EU. Auf Platz 2 der Bahn-Fahrer liegt Frankreich. Im Durchschnitt ist jeder Franzose 1.395 Kilometer mit der Bahn gefahren. Am wenigsten fuhren die Menschen in Griechenland mit der Bahn. Dort fuhr im Durchschnitt jeder Grieche nur 105 Kilometer in der Bahn.