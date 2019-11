Skifahren in Österreich wird teurer

Skifahren wird in Österreich heuer deutlich teurer. Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet um 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein 6-Tage-Ticket kostet sogar um 3,9 Prozent mehr. Das teuerste Skigebiet ist auch heuer Kitzbühel in Tirol. Ein Erwachsener zahlt dort heuer für eine Tageskarte 58 Euro. Am billigsten sind die Wachtberglifte in Oberösterreich. Dort zahlt man für eine Tageskarte 18 Euro.