Der Bergsteiger Reinhold Messner feiert seinen 75. Geburtstag

Reinhold Messner ist ein sehr berühmter Bergsteiger aus Südtirol. Südtirol liegt in Italien. Messner hat am Dienstag seinen 75. Geburtstag gefeiert. Er war der erste Bergsteiger, der alle 14 Achttausender ohne Sauerstoff-Flaschen bestiegen hat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa/Archiv)

Aber nicht nur Berge haben Messner gereizt. So durchquerte er ohne Hunde-Schlitten den Südpol. Für die 2.800 Kilometer lange Strecke im Eis brauchte er zu Fuß 92 Tage.

Messner war außerdem Politiker. Er schrieb fast 50 Bücher über das Bergsteigen und baute 6 Museen, die sich mit dem Thema Berg befassen. Zuletzt drehte er auch viele Filme über das Bergsteigen.

Erklärung: Achttausender

Achttausender sind Berge, die höher als 8.000 Meter sind. Es gibt insgesamt 14 davon. Zu diesen Bergen zählen zum Beispiel der Mount Everest, der K2 oder der Nanga Parbat.

Erklärung: Sauerstoff-Flaschen

Der Mensch braucht Sauerstoff zum Atmen. Auf hohen Bergen enthält die Luft aber weniger Sauerstoff als am Boden. Darum müssen Bergsteiger den Sauerstoff in Flaschen mitnehmen, um am Berg mit einer Atem-Maske gut atmen zu können. Sonst kann es für die Bergsteiger sehr gefährlich werden. Sie können sogar daran sterben.