Am Sonntag gab es in Österreich neue Hitze-Rekorde

Der heurige Juni war in Österreich der heißeste Juni, seit man die Temperaturen misst. Und am Sonntag gab es in einigen Bundesländern neue Hitze-Rekorde. In Innsbruck hatte es 38,5 Grad. So heiß war es in Tirol überhaupt noch nie.