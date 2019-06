Das Hitze-Telefon gibt Tipps gegen Hitze

In Österreich ist es derzeit sehr heiß, und es wird teilweise noch heißer. Am heißesten soll es am Sonntag und Montag werden. Weil manche Menschen von der Hitze Probleme mit der Gesundheit bekommen, hat das Gesundheits-Ministerium ein so genanntes Hitze-Telefon eingerichtet.