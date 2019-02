Österreichische Regierung einigt sich beim Karfreitag

Die Regierung hat sich im Streit um den Karfreitag geeinigt. In Zukunft bekommen alle Menschen in Österreich am Karfreitag ab 14 Uhr frei. Das gilt auch schon heuer am 19. April. Früher hatten Menschen in Österreich den ganzen Karfreitag frei, wenn sie den evangelischen Glauben hatten. Der europäische Gerichtshof hat aber vor kurzem entschieden, dass das nicht fair gegenüber Menschen mit einem anderen Glauben ist. An der neuen Regelung von der Regierung gibt es viel Kritik. Vertreter von den Arbeitnehmern sagen, dass man sowieso in den meisten Firmen am Freitag früher Schluss macht.