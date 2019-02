16 US-Staaten klagten gegen US-Präsident Trump

16 US-Staaten haben US-Präsident Donald Trump verklagt. Trump hatte am Freitag den Notstand für sein Land ausgerufen, um an Geld für den Bau einer Mauer zu Mexiko zu kommen. Er betonte, die Mauer sei notwendig, um Drogen und Kriminalität zu stoppen. Durch den Ausruf des Notstandes könnte Trump an das Geld kommen, das der US-Kongress ihm bisher nicht geben wollte. Die 16 US-Staaten werfen nun Trump vor, gegen die US-Verfassung verstoßen zu haben. Normalerweise wird ein Notstand dann ausgerufen, wenn in einem Land eine Naturkatastrophe oder ein Krieg ausbricht.