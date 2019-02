Österreichischer 3-fach Sieg zum Abschluss der Ski-WM in Aare

Die Ski-WM in Schweden im Ort Aare ist am Sonntag zu Ende gegangen. Zum Abschluss gewannen im Herren-Slalom gleich 3 Österreicher eine Medaille. Marcel Hirscher fuhr auf Platz 1 und gewann damit Gold. Michael Matt holte sich mit dem 2. Platz Silber und Marco Schwarz mit dem 3. Platz Bronze. Für Marcel Hirscher war es schon die 7. Goldmedaille bei einer WM. Er ist damit der erfolgreichste Ski-WM-Teilnehmer aller Zeiten. Bei der WM in Aare gewann Österreich insgesamt 8 Medaillen.