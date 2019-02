Tempo 30 soll Städte für Kinder sicherer machen

In Österreich sterben jedes Jahr durchschnittlich 8 Kinder bei Verkehrsunfällen. 3 dieser Kinder sind als Fußgänger unterwegs. Viele Kinder werden bei Unfällen auch verletzt. Meistens sind die Kinder nicht schuld an den Verkehrsunfällen, sondern die Autofahrer. Das sagt das KFV. Deshalb fordert das KFV, dass auf den meisten Straßen in der Stadt Tempo 30 gelten soll. Außerdem sollen Straßen-Kreuzungen für Kinder sicherer gemacht werden.