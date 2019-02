In Österreich leben fast 9 Millionen Menschen

In Österreich leben fast 9 Millionen Menschen. Ganz genau lebten am 1. Jänner 2019 in Österreich 8.859.992 Menschen. Diese Zahl hat die Statistik Austria errechnet. Im Vergleich dazu lebten am 1. Jänner 2018 genau 8.822.267 Menschen in Österreich. In den Jahren 2009 bis 2017 war Wien das Bundesland mit dem größten Bevölkerungs-Wachstum. 2018 war das anders. Da hatten Vorarlberg und Oberösterreich mehr Bevölkerungs-Wachstum als Wien. In Kärnten hat es nicht so viel Bevölkerungs-Wachstum gegeben. Da erhöhte sich die Bevölkerungs-Zahl im Jahr 2018 um nur 85 Menschen.