Weltweit gibt es bis zu 250.000 Kinder-Soldaten

In vielen Ländern der Welt werden viele Mädchen und Buben gezwungen, Kinder-Soldaten zu werden. Genaue Zahlen hat man nicht. Aber die UNICEF schätzt, dass es weltweit bis zu 250.000 Kinder-Soldaten gibt. Die UNICEF ist das Kinder-Hilfswerk der UNO. Besonders viele Kinder-Soldaten gibt es in Kriegs-Gebieten in Afrika und in Ländern wie Syrien, Jemen und Afghanistan. Nicht alle Kinder ziehen auch in den Kampf. Viele müssen Lasten tragen oder kochen oder Holz sammeln.