US-Präsident Trump will weiterhin eine Mauer bauen

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Dabei hat er wieder gesagt, dass er eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen will. Er befürchtet, dass illegale Einwanderer in die USA kommen könnten. Die US-Regierung besteht aus 2 Parteien, den Republikanern und den Demokraten. Sie sind sich über den Bau der Mauer nicht einig. Die Demokraten wollen kein Geld für die Mauer zur Verfügung stellen. Damit die Mauer gebaut werden kann, müssen die Demokraten aber zustimmen.