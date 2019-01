Schiff mit 47 Migranten konnte in Italien anlegen

Viele Migranten versuchen,von Afrika nach Europa zu kommen.Deshalb fahren sie auf Bootenüber das Mittelmeer.Das ist aber sehr gefährlich.Einige Hilfs-Organisationenretten die Menschen.Sie haben eigene Schiffeund sammeln die Migranten auf.Ein Hilfs-Schiff musste jetzt aberfast 2 Wochen auf dem Meer bleiben.Das Schiff durfte nichtin einen Hafen in Europa einfahren.Auf dem Schiff befanden sich47 gerettete Migranten.Kein Land in der EU wolltedie Migranten aufnehmen.Jetzt gibt es aber eine Lösung.Einige EU-Länder wollen gemeinsamdie Migranten aufnehmen.Deshalb durfte das Schiff nunin Italien anlegen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Erklärung: Migrant

Viele Menschen verlassen ihr Land,um in einem anderen Land zu leben.Das nennt man Migration.Diese Menschen nennt man Migranten.Migranten verlassen ihr Land, damit esihnen in einem anderen Land besser geht.Oft herrscht in ihrem Heimat-Land Krieg.