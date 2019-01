In Deutschland hatte ein Mann einen Puma als Haustier

Manche Menschen suchen sichungewöhnliche Haustiere.In Deutschland hatte ein Mann einen jungen Puma als Haustier.Das kann aber sehr gefährlich sein.Pumas sind nämlich Wildkatzen.Deshalb sind sie auchfür Menschen gefährlich.Darum wurde der junge Pumadem Besitzer weggenommen.Der Puma wird bald in eineStation für Wildkatzen gebracht.Dort wird er dann leben.Der junge Puma kann alleine nämlichnicht mehr in der freien Natur überleben.Er ist nämlich an das Leben mit Menschen gewöhnt.