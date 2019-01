Extreme Kälte in den USA

Im Westen von den USA ist es gerade extrem kalt. Dort hat es Temperaturen von fast minus 40 Grad. Bisher starben 8 Menschen wegen der Kälte. Der Wetterdienste warnte vor den lebensbedrohlichen Bedingungen. Am schlimmsten ist es in der US-Stadt Chicago. Dort wurden bereits sehr viele Wärmestuben für Menschen ohne Unterkunft geschaffen. Auch viele Flüge sind ausgefallen. In vielen Städten bleiben wegen der Kälte die Schulen und Universitäten geschlossen.