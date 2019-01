Hilfs-Schiff mit 47 Migranten durfte in Italien anlegen

Viele Migranten versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Das ist aber sehr gefährlich. Daher gibt es Hilfs-Organisationen, die die Migranten mit ihren Schiffen aufsammeln. Eines dieser Hilfs-Schiffe mit 47 Migranten an Bord musste jetzt fast 2 Wochen auf dem Meer bleiben. Das Schiff durfte an keinem europäischen Hafen anlegen, weil niemand die Migranten aufnehmen wollte. Jetzt gab es aber eine Lösung. Einige EU-Länder wollen gemeinsam die Migranten aufnehmen. Deshalb durfte das Schiff in einem Hafen in Italien anlegen.