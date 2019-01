Zahl der Geldschein-Fälschungen in Österreich gestiegen

Im Jahr 2018 sind in Österreich rund 11.700 gefälschte Euro-Geldscheine sichergestellt worden. Das sind um etwa 1.800 Geldscheine mehr als im Jahr 2017. Fast die Hälfte aller Geld-Fälschungen gab es in Wien. Am häufigsten gefälscht wurde der 50-Euro Schein. Andere Scheine wie die 10-, 20- und 500-Euro-Scheine wurden nicht so oft gefälscht. Diese haben mehr Sicherheits-Merkmale als der 50-Euro-Schein.