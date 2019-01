Britisches Parlament stimmte gegen Brexit-Vertrag

Die EU und Großbritannien haben sich vor einigen Wochen auf einen Vertrag zum Brexit geeinigt. Am Dienstag hat das britische Parlament über diesen Vertrag abgestimmt. Eine sehr große Mehrheit stimmte gegen das Brexit-Vertrag mit der EU. Wie es jetzt weiter geht, ist noch unklar. Die britische Premierministerin Theresa May will dem Parlament am Montag einen neuen Plan vorlegen. Großbritannien will die EU am 29. März verlassen. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht ein Austritt ohne einen Vertrag mit der EU.