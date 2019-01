An mehreren Flughäfen in Deutschland wurde gestreikt

An mehreren Flughäfen in Deutschlandist am Dienstag gestreikt worden.Hunderte Flüge sind ausgefallen.Sehr viele Flug-Gäste konnten nichtwie geplant wegfliegen.Auch Österreichwar von den Streiks betroffen.Mehrere Flüge von und nach Österreichwurden gestrichen.Am Mittwoch sollen die Flugzeugewieder normal fliegen können.