Flugausfälle durch Streiks in Deutschland

An mehreren Flughäfen in Deutschland haben am Dienstag in der Früh Streiks begonnen. Hunderte Flüge sind ausgefallen, weil die Sicherheits-Leute nicht gearbeitet haben. Sehr viele Fluggäste konnten nicht wie geplant wegfliegen. Von den Streiks sind auch mehrere Flüge von und nach Österreich betroffen. Am Mittwoch soll der Flugbetrieb wieder normal stattfinden.