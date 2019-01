Noch immer große Gefahr durch den Schnee in Österreich

An vielen Orten in Österreich ist esnoch immer sehr gefährlichwegen dem Wetter.Es gab nämlich wiedersehr viel frischen Schnee.In manchen Bundesländern war deshalb die Gefahr für Lawinensehr groß.Das betraf die BundesländerVorarlberg, Tirol und Salzburg.In Salzburg ist sogar ein Mann gestorben,weil er von einem Dach fiel.Er wollte Schnee von dem Dach schaufeln.Große Mengen Schnee können nämlich so schwer sein, dass Dächer einstürzen.In Vorarlberg sind am Wochenende3 Menschen gestorben.Eine Lawine hat sie verschüttet.Eine Person wird dort noch vermisst.