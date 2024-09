Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nach eigenen Angaben einen Plan parat, mit dem der Krieg in der Ukraine „garantiert“ beendet werden kann. Diesen könne er aber nur bekannt geben, wenn er die Präsidentschaftswahl am 5. November gewinnt, sagte der 78-jährige Rechtspopulist in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Podcaster Lex Fridman. „Wenn ich gewinne, werde ich als gewählter Präsident zu einem Deal kommen, garantiert.“

„Dieser Krieg hätte niemals passieren sollen.“ Er habe einen „sehr anspruchsvollen Plan“, wie die Ukraine und Russland in ihrem Krieg gestoppt werden könnten, „und ich habe eine Idee - vielleicht nicht einen Plan, aber eine Idee - für China“.

Trump könne Krieg „binnen 24 Stunden“ beenden

Aber diese Pläne könne er jetzt nicht enthüllen, „denn wenn ich Euch diese Pläne gebe, dann werde ich sie nicht anwenden können, sie werden dann erfolglos sein“. Trump, der sich als Bewunderer des russischen Präsidenten Wladimir Putin hervorgetan hat, hat sich schon mehrfach gerühmt, er könne den Krieg „binnen 24 Stunden“ beenden – ohne jemals zu erklären, wie er dies anstellen wolle.

Im Wahlkampf kritisiert der Immobilienunternehmer immer wieder die Milliardenhilfen der USA für die Ukraine und fordert von den Europäern, „sich zu bewegen“, also mehr Geld für die Unterstützung des Landes bereitzustellen.