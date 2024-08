„KI muss man entmystifizieren, Leadership hat mit Entertainment zu tun und wer will, dass das eigene Team zu großen Erfolgen kommt, stellt sich in die zweite Reihe.“ Aussagen von SAP-Geschäftsführerin Christina Wilfinger, die es in sich haben. Für diese Episode vn „fair&female“ habe wir mit der Managerin und Mama einer fünfjährigen Tochter über die Geheimnisse von guter Teamführung gesprochen und herausgefunden, warum ein Konzern, wie SAP darauf setzt, Männer für Elternschaft zu begeistern. Es geht um Gleichstellung, Geld und Gemeinschaft und darum, wie man die wirtschaftliche Zukunft auch als europäisches Unternehmen mit einem großen Schwerpunkt auf den DACH-Raum trotz der asiatischen und US-amerikanischen Konkurrenz gut auf den Weg bringen kann. Was dabei gerade aus europäischer Sicht relevant ist für die Steirerin: ein ethischer Kompass.

