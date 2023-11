Was haben norwegische Spitzenathleten wie Fußballer Erling Haaland, Hürdenläufer Karsten Warholm, Tennis-Ass Casper Ruud und Golfer Victor Hovland gemein? „Sie sind nicht nur erfolgreich, sondern auch beliebt.“ Und Prototypen einer „Leistungskultur, die in Werten verwurzelt ist“, erklärt Anders Indset, der aus Norwegen stammende „Wirtschaftsphilosoph“ und Bestseller-Autor. Er rät uns in seinem neuen Buch, das Ende Februar 2024 erscheinen wird, an den „Wikingern“ Maß zu nehmen.