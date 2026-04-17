In dieser Folge geht es um das spurlose Verschwinden eines Ehepaars – Albine und Franz Hauptmann – im Jahr 1961. Die beiden waren kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges als Flüchtlinge von Slowenien nach Spittal an der Drau gekommen. Dort führten sie ein ruhiges, unauffälliges Leben. Bis zu einem Sonntag im August 1961, als die beiden – vermutlich auf dem Weg zur Kirche – verschwanden und nie wieder gesehen wurden.

Die Aufnahme für diesen Podacst entstand beim Podcast Festival der Kleinen Zeitung am 10. April in Klagenfurt. Am Samstag, dem 18. April gastiert das Festival im Grazer Schauspielhaus.