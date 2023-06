Was passiert, wenn sich künstliche Intelligenz in die großen Liebesgefühle einmischt? Das hat die Podcast-Comedy-Partie "Drama Carbonara" beim heurigen Podcast-Festival der Kleinen Zeitung ausprobiert und eine ihrer gefühlsintensiven Liebesromane von ChatGPT ein bisschen überarbeiten lassen. Gelesen und kommentiert wurde das Ergebnis auf der Bühne des Grazer Schauspielhauses, wo die Drama Carbonara's, namentlich Tatjana, Nora und Asta, sich ganz und gar in die Verstrickungen einer ganz besonderen Liebesgeschichte hineinfallen haben lassen. Gelacht wurde viel. Und schön war es auch, das Highlight des siebenstündigen Podcast-Events.

Und wer nicht dabei war, kann sich hier den ganzen Podcast noch einmal mit allen Höhen und Tiefen anhören. Spoiler: ChatGPT liebt offenbar ganz besonders die steirischen Schmankerl.