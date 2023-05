Echt? Kinder werden sexualisiert, wenn man ihnen Geschichten für Kinder vorliest? Klingt komisch. Ist trotzdem ein Thema. Denn in Österreich gab es in den letzten Wochen immer wieder groß angelegte Proteste gegen Kinderbuch-Lesungen. Der Knackpunkt: Die Vorlesenden sind keine Omis, sondern Dragqueens. Aber was sagen die Männer in Drag selbst dazu? Beim ersten Podcast-Festival der Kleinen Zeitung im Grazer Schauspielhaus am 13. Mai kamen die betroffenen Dragqueens zu Wort.

Candy Licious wurde vor Ort und online extrem hart kritisiert und erzählt, was tatsächlich dort abgelaufen ist, wie Kinder auf bunte Perücken und Einhörner reagieren und wie es jetzt weitergeht. Und Miss Gloria Hole, eine bekannte Grazer Dragqueen, hat sich die teils schwer nachvollziehbare Argumentation der Kritikerinnen und Kritiker angesehen und genau deshalb jetzt auch in Graz eine solche Lesung organisiert. Sie findet heute, am 21. Mai, statt.

Wie gefährlich sind also Dragqueens? Diese Frage war der Auftakt des Grazer Festivals und am 22. Juni gibt es bereits das nächste Live-Podcast-Event, nämlich die Crime-Night in Klagenfurt. Hier geht es zum Gewinnspiel.