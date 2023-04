Früh merkt Berni Ledinski, "dass da etwas ist, aber ich konnte es lange nicht benennen". Auch den anderen Kindern fällt auf: Ledinski ist irgendwie nicht wie die anderen, zumindest nehmen das die meisten so wahr. Es ist eine schwere Zeit für Ledinski. Vor allem in der Hauptschule. Mobbing, Diskriminierung und Beschimpfungen als "schwul" und "Schwuchtel" stehen an der Tagesordnung. "Ich wollte mir lange nicht eingestehen, dass ich dieses Schimpfwort bin", sagt Ledinski.