Zuletzt hatten Kinderbuchlesungen von Dragqueens in Wien für Aufregung gesorgt, vor dem Veranstaltungsort wurde gegen das Event demonstriert. Unter anderem machte die FPÖ Wien gegen die Lesung mobil, es würde sich dabei um eine "inakzeptable Frühsexualisierung" handeln.

Ganz anders sehen das die beiden Dragqueens Gloria Hole und Candy Licious, wie sie beim Podcast-Festival der Kleinen Zeitung am Samstag auf der Bühne erklärten. Viel mehr gehe es darum, zu zeigen, dass jeder Mensch so leben und aussehen könne, wie er oder sie möchte, und um Vielfalt und Toleranz zu fördern. Aus diesem Grund war Gloria Hole während der letzten Wochen damit beschäftigt, eine Kinderbuchlesung auch in Graz zu organisieren. Und das ist gelungen: Die Lesung wird am 21. Mai um 16 Uhr im Grünen Haus am Kaiser-Franz-Josef-Kai 70 stattfinden.

Aufwendige Locationsuche

Zu Gast wird auch Candy Licious sein. Doch die Suche nach einer geeigneten Location gestaltete sich schwierig, wie Gloria Hole gegenüber der Kleinen Zeitung am Samstag sagte. Zahlreiche Grazer Gastrofreunde seien von der Idee begeistert gewesen. Doch Bedenken aufgrund der Demonstrationen in Wien führten dazu, dass die Grazer Dragqueen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner um Hilfe bitten musste. Gemeinderätin Anna Slama bot daraufhin das Grüne Haus als Quartier für die Lesung an. Da die Plätze limitiert sind, wird via Social Media um Anmeldung gebeten.

"Kinderbuch-Affäre?" Uni Graz lädt zur Podiumsdiskussion

Als Reaktion auf die Ereignisse rund um die Kinderbuchlesung der Dragqueen Freya van Kant veranstaltet die Uni Graz am Montag eine Podiumsdiskussion, bei der auch die Künstlerin anwesend sein wird. "Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihr Recht" soll ein interdisziplinärer Dialog werden, mit Freya van Kant, diskutieren André Doehring (Jazz- und Popularmusikforschung) und Christoph Bezemek (Rechtswissenschaften) die Geschehnisse zwischen Popkulturellem Phänomen, Kulturkampf und Menschenrechten. Eine Anmeldung ist notwendig.