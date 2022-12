Real Madrid gewinnt dank Benzema-Doppelpack

Real Madrid mit ÖFB-Star David Alaba hat vorerst die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Die Königlichen besiegten am Freitag auswärts Real Valladolid mit 2:0 (0:0). Beide Tore in der Partie, die in den Schlussminuten recht turbulent wurde, erzielte Karim Benzema.