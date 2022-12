Lewandowski sicher: Messi gewinnt Ballon d'Or

Stürmerstar Robert Lewandowski ist überzeugt, dass Argentiniens WM-Held Lionel Messi den nächsten Ballon d'Or als weltbester Fußballer erhalten wird. "Natürlich. Es gibt vielleicht einen weiteren Spieler, der für denselben Verein spielt, aber es gibt nur eine Weltmeisterschaft, die darüber entscheidet, wer ihn in dieser Saison gewinnen wird", sagte der Barcelona-Torjäger und ergänzte: "Leo ist jetzt sicher an der Spitze, weil er alles erreicht hat, was ihm alles bedeutet."