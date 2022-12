ÖRV beschreitet mit "Gender-Strategie 2024" neue Wege

Österreichs Radsportverband (ÖRV) setzt in den nächsten zwei Jahren in Zusammenarbeit mit dem Sport-Ministerium in der "Gender-Strategie 2024" auf eine Gleichstellung bzw. Chancengleichheit auf allen Ebenen und in allen seinen acht Sparten. Alle Rad-Disziplinen werden vom 3. bis 13. August 2023 in Glasgow und Umgebung erstmals auch in Rahmen von Weltmeisterschaften zusammengefasst. 13 Titelkämpfe werden da vereinigt, in elf Tagen werden mehr als 200 WM-Titel vergeben.