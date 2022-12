ÖTTV-Frauen unterliegen in EM-Qualifikation Luxemburg 1:3

Österreichs Tischtennis-Frauen haben am Montag in der Qualifikation für die Mannschafts-EM 2023 in Malmö eine Niederlage kassiert. Die ÖTTV-Auswahl zog auswärts gegen Luxemburg mit 1:3 den Kürzeren. Den Punkt steuerte Sofia Polcanova bei. Damit muss das Team von Coach Zsolt Harczi das "Rückspiel" Anfang Februar gewinnen, um das Endrunden-Ticket selbst zu fixieren. Gelingt das nicht, müssen Polcanova und Co. darauf hoffen, dass Luxemburg in der letzten Runde Serbien besiegt.