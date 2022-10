Federer-Abschied in Basel wird verschoben

Einen Monat nach seinem emotionalen Karriereende wird sich Tennisstar Roger Federer noch nicht vor Schweizer Publikum daheim in Basel verabschieden. Die Ehrung des 41-Jährigen werde verschoben, teilten die Veranstalter des Turniers (ab 24. Oktober) mit. "Die Feier zu Hause in Basel wird eine ganz besondere Bedeutung haben und kommt für mich nun zu kurz nach London", sagte Federer: "Ich habe so viele unglaubliche Erinnerungen daran, so viele Jahre zu Hause gespielt zu haben".