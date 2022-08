Kolb als erster Österreicher auf Downhill-Weltcuppodest

Der Steirer Andreas Kolb hat es als erster österreichischer Downhill-Mountainbiker in der fast 30-jährigen Weltcup-Geschichte auf das Podest geschafft. Der heuer schon zu drei Top-Sechs-Ergebnissen und EM-Gold geraste Schladminger wurde am Samstag in Snowshoe im US-Bundesstaat West Virginia Dritter. Auf den zum vierten Mal in diesem Jahr siegreichen Franzosen Amaury Pierron fehlten 1,808 Sekunden. Auch der Brite Bernard Kerr war etwas schneller.