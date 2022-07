Zuschauerrekord schon 15 Partien vor Turnierende

Bei der Frauen-Fußball-EM in England ist schon vor den letzten Gruppenspielen ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt worden. Die bisherige Bestmarke von 240.055 Fans bei der EM 2017 in den Niederlanden wurde übertroffen, teilte die UEFA nach den Begegnungen am Donnerstagabend mit. Dabei stehen noch 15 Spiele bei diesem Turnier an, darunter am (heutigen) Freitagabend das für den Aufstieg in der Gruppe A entscheidende Duell von Österreich mit Norwegen in Brighton.