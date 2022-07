Van Aert gewinnt 4. Tour-Etappe und bleibt in Gelb

Mit einer spektakulären Attacke an den Kreidefelsen der Kanalküste hat Wout van Aert den Bann als ewiger Zweiter der 109. Tour de France gebrochen und endlich seinen ersten Etappensieg gefeiert. Nach zuvor drei zweiten Plätzen gewann der Belgier am Dienstag die vierte Etappe und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. Und am Mittwoch kommt mit der Kopfsteinpflasteretappe zum berüchtigten Wald von Arenberg ein Stück wie gemalt für den belgischen Alleskönner.