Dragovic feierte seinen siebenten Meistertitel im Ausland

Aleksandar Dragovic hat mit Roter Stern Belgrad den Meistertitel in der serbischen Fußballliga und damit seinen siebenten im Ausland geholt. Der Teamverteidiger feierte mit seinem Team am Sonntag in der letzten Runde einen 3:1-Heimsieg gegen den Tabellen-Fünften FK Vozdovac. Roter Stern setzte sich mit 100 Punkten nach 37 Runden zwei Zähler vor dem Lokalrivalen Partizan (2:0 gegen Radnicki Nis) durch.