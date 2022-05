Michael Cheukoua per Doppelpack (11., 37.), Bryan Silva Teixeira (44.) und Haris Tabakovic via Handelfmeter (65.) trafen für den Zweitliga-Meister und gaben damit quasi den Startschuss für die anschließende Party - Bierdusche, Ehrenrunden und Bengalos inklusive. Zu feiern gab es einiges: Neben Meistertrophäe und Aufstieg auch die Auszeichnungen für Markus Mader zum Bundesliga-Trainer der Saison und für Muhammed Cham zum Spieler des Jahres, Torschützenkönig Tabakovic (27 Treffer) sowie einen Punkterekord für die 2. Liga mit 2,33 Zähler pro Spiel.

"Wir wollten den Zuschauern noch etwas bieten. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen und wir sind alle nur überglücklich: Meistertitel, das letzte Spiel gewonnen, eine Riesenparty jetzt, was will man mehr", freute sich Mader im ORF über die tolle Saison samt gelungenem Abschluss. Bei Tabakovic mischte sich ein wenig Wehmut in die Freude. "Ich bin einfach nur dankbar allen Fans, allen Leuten, die hier sind und uns anfeuern. Ich habe die letzten zwei Jahre alles gegeben für den Club." Mit der Wiener Austria wird es kommende Saison ein Wiedersehen im Ländle geben.

Für Lustenau gilt es nun, im Sommer eine schlagkräftige Bundesliga-Mannschaft aufzustellen, einige Leistungsträger verlassen den Verein. Tabakovic wechselt zur Wiener Austria, Cham kehrt zu Clermont nach Frankreich zurück und auch der Verbleib der weiteren Clermont-Leihspieler wie Teixeira oder Brandon Baiye ist ungewiss.

Der Floridsdorfer AC, Lustenaus größter Konkurrent um die Zweitliga-Meisterschaft, besiegte in der Schlussrunde die Juniors OÖ mit 3:1 und beendete seine starke Saison nach dem verpassten Aufstieg versöhnlich. Dahinter sicherte sich Blau Weiß Linz Rang drei mit einem 0:0 in Kapfenberg und insgesamt 54 Zählern vor Lafnitz (52), das beim GAK mit 1:4 unterging, und Amstetten (51), das bei den Rapid-Amateuren 2:5 verlor. Liefering bezwang zum Saisonkehraus den SV Horn mit 4:1, während Bundesliga-Absteiger St. Pölten bei Vorwärts Steyr eine 0:2-Niederlage kassierte und die Saison auf Rang acht beendete.

Wacker Innsbruck besiegte bei seinem finalen Zweitliga-Auftritt Dornbirn mit 3:0, Ronivaldo erzielte dabei seinen 21. Saisontreffer. Erfreulich ist, dass die finanzmaroden Tiroler die Saison zumindest mit einer Rumpfmannschaft zu Ende spielen konnten und auf Rang neun beendeten, der Profifußball in Innsbruck ist jedoch damit vorerst Geschichte. Wo und wie es für Wacker weitergeht, wird sich in den nächsten Wochen weisen. Dornbirn beendete die Liga auf dem 16. und letzten Platz, war allerdings sportlich nicht mehr in Gefahr, da es mangels Interesse aus der Regionalliga West nur zwei Aufsteiger gibt.

In der kommenden Saison werden Bundesliga-Absteiger Admira und Regionalliga-Ost-Meister Vienna die 2. Liga bereichern. In der Regionalliga Mitte stehen die Amateure von Sturm Graz kurz vor dem Aufstieg.