Die Vorbereitungen für "Kärnten Läuft" vom 21. bis 23. August laufen normal weiter. © Weichselbraun

Obwohl quer durch Österreich große Sportveranstaltungen wie der Wien Marathon abgesagt werden, lassen sich zwei Events nicht „anstecken“: Der „Ironman Austria“ und „Kärnten Läuft“. „Alle Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, gelten für die nächsten Wochen. Der Ironman geht erst am 5. Juli in Klagenfurt in Szene. Wir sehen noch kein Problem, arbeiten aber eng mit den Behörden zusammen“, erklärt Ironman-Medienmann Stefan Jäger. In dasselbe Horn stößt „Kärnten Läuft“-Macher Michael Kummerer: „Unsere Veranstaltung geht erst vom 21. bis 23. August über die Bühne. Bei uns laufen die Vorbereitungen ganz normal weiter. Die vielen, derzeit abgesagten Laufbewerbe, könnten für uns eine Chance sein, mehr Aktive nach Kärnten lotsten zu können.“