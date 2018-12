Bö gewann Biathlon-Sprint in Nove Mesto - Eberhard 6.

Der Norweger Johannes Thingnes Bö hat am Donnerstag in Nove Mesto auch den dritten Biathlon-Sprintbewerb der Saison für sich entschieden. Mit fehlerfreier Leistung am Schießstand distanzierte der beste Läufer des Feldes im 10-km-Rennen den zweitplatzierten Russen Alexander Loginow um 21,0 Sekunden. Bester Österreicher war Julian Eberhard mit einer Strafrunde als Sechster (+1:04,6 Min.).