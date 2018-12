Marcel Hirscher gewann sein 63. Rennen im Ski-Weltcup

Der österreichische Ski-Fahrer Marcel Hirscher hat am Donnerstag den Slalom in Saalbach-Hinterglemm in Salzburg gewonnen. Er siegte vor dem Schweizer Loic Meillard und dem Norweger Henrik Kristofferson. Im Ski-Weltcup war das bisher der 63. Sieg für Marcel Hirscher. Er hat damit eine neue Bestmarke erreicht. Er hat jetzt so viele Weltcup-Siege wie kein anderer Österreicher. Bisher war die Ski-Fahrerin Annemarie Moser-Pröll die erfolgreichste Österreicherin im Weltcup. Sie hat in ihrer Karriere in den 1970er Jahren 62 Siege gesammelt.