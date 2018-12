Hasenhüttl-Club Southampton besiegte Arsenal 3:2

Facebook

Danny Ings köpfelte die Gastgeber zweimal in Führung (20., 44.), Henrich Mchitarjan gelang per Kopf (28.) und mit einem abgefälschten Weitschuss (53.) jeweils der Ausgleich. Das Siegestor glückte Charlie Austin in der 85. Minute per Kopf, nachdem sich Arsenal-Goalie Bernd Leno bei einer Flanke von Shane Long verschätzt hatte.

Bei seinem Debüt hatte Hasenhüttl mit Southampton in der Vorwoche 0:1 bei Cardiff City verloren. Nun stießen die Südengländer dank ihres ersten Liga-Heimsieges seit acht Monaten auf Rang 17 vor und verließen damit die Abstiegszone. Arsenal wiederum liegt als Fünfter schon zehn Punkte hinter dem zumindest vorläufigen Spitzenreiter Manchester City.

Drei Zähler fehlen den "Gunners" auf ihren viertplatzierten Stadtrivalen Chelsea, der auswärts gegen Brighton 2:1 gewann. Die Treffer für die Gäste erzielten Pedro (17.) und Eden Hazard (33.).