Mönchengladbach weiter erster Dortmund-Verfolger

Borussia Mönchengladbach bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga erster Verfolger von Spitzenreiter Borussia Dortmund. Die Gladbacher landeten am Sonntag mit einem 3:0 gegen den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart ihren vierten Sieg in den vergangenen fünf Runden. Der Rückstand auf Dortmund, am Samstag 2:1-Derbysieger auf Schalke, beträgt weiter sieben Punkte.