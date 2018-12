Skisprung-Weltcup-Bewerbe in Titisee-Neustadt abgesagt

Dauerregen und zu warme Temperaturen haben zur ersten Absage im Skisprung-Weltcup geführt. Die Veranstalter der Weltcup-Bewerbe in Titisee-Neustadt, wo am Wochenende ein Team- und Einzelbewerb der Herren sowie eine Damen-Einzelkonkurrenz hätten stattfinden sollen, mussten am Dienstag passen. Gregor Schlierenzauer hätte dem ÖSV-Aufgebot nicht angehört.